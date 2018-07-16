بعد طرح ألبومه بساعات.. رامى جمال يتصدر مواقع التواصل بـ ليالينا

تصدر الفنان رامى جمال مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وتحديدا "تويتر "و"يوتيوب"، بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الجديد "ليالينا"، مع شركة "نجوم ريكوردز"، بشكل رسمى، وتفاعل الجمهور مع أغنيات الألبوم.



ألبوم رامى جمال "ليالينا" يضم 17 أغنية وهم "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فووق"، و"مفيش منها"، و"راح لحاله"، و"لولا"، و"من كتير"، و"ماتظلمنيش"، و"دى العيون"، و"بحاول انساكى"، و"ربطتيني"، و"تعيش ليا"، و"جربت انساك"، و"النظرة الأولى"، و"انساها ليه"، و"متكلمناش".



وتعاون رامى جمال مع عدد كبير من الشعراء والملحنين فى ألبومه، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم، وطارق عبد الجابر.



وكانت "نجوم ريكوردز"، طرحت منذ أيام الكليب الأول بعنوان "مفيش منها"، وهى من كلمات السيد على، وألحان احمد يوسف، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومدير التصوير روبى برانيت، وإخراج كريم نجيب.