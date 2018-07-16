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فودة يوجه بإقامة ملتقى توظيف الشباب بطور سيناء

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:53 م
خالد فودة ، محافظ
خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
وجه اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، بضرورة إقامة ملتقى توظيف الشباب، قبل نهاية الشهر الجاري، بمشاركة معظم شباب المحافظة من كل المدن الذين يبحثون عن عمل، بحضور محمود محرز، رئيس قطاعات المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

يأتى ذلك بهدف طرح الافكار المختلفة لاقامة مشروعات صغيرة والتعرف على كيف يبدأ الشاب مشروعه بجانب إتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب فى حياة كريمة ، من قبل الجهات المعنية سواء الصندوق الاجتماعي أو زراعة أو مجلس مدينة أو تموين وغيرها .

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال ترأس المحافظ الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي، وذلك بحضور اللواء محمود عيسى، السكرتير العام، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء السيد عبد الله الرافعي، مساعد مدير الأمن ورؤساء مجلس المدن، ومديرو المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة.

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