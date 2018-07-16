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باريس تحترق بعد فوز فرنسا بكأس العالم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:14 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
البهى عمرو
عرضت قناة «روسيا اليوم»، مقطع فيديو من فرنسا يرصد احتراق مدينة باريس، وذلك بعد فوز المنتخب الفرنسي أمس بكأس العالم.

وجاء فى الفيديو قيام بعض الجماهير بإشعال النار فى الأكشاك الموجودة فى الشوارع، ووجود اشتباكات بين المشجعين وقوات الشرطة.

ووصل منذ قليل، إلى العاصمة الفرنسية باريس، منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 في روسيا، قادما من موسكو، بعد تتويجه بلقب المونديال.

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