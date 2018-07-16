حزب مستقبل وطن يعيد افتتاح راديو الحزب الجديد.. غدًا

يفتتح المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، غدا الثلاثاء، حفل إعادة إطلاق راديو حزب مستقبل وطن"FM radio" في ثوبه الجديد، بعد عملية التطوير الشاملة التي شهدها الراديو على مستوى التجهيزات الفنية والمحتوى الإذاعي والبرامجي، وذلك غدا الثلاثاء.



ويحضر حفل إطلاق الراديو، قيادات الحزب وأعضاء هيئة مكتب الحزب المركزية والنواب، وأمناء الأمانات المركزية.



وتشمل خريطة البرامج الجديدة للراديو، الذي يشرف عليه، إبرام عبد المسيح أمين المواطنة بالحزب، وأحمد صبري أمين الشباب، ووليد قوطة أمين قطاع القناة، وأحمد السيد متولي عضو الهيئة العليا، أكثر من 30 برنامجا متنوعا في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والفنية.



ويأتي ذلك في إطار إيمان حزب مستقبل وطن بأهمية وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تشكيل وجدان المواطنين، وتماشيا مع سياسة الحزب في دعم الكوادر الشبابية وتنمية المواهب الشابة.