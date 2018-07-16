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رياضة

مورينيو يهنئ اليوفي على الفوز بخدمات رونالدو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:35 م
مورينيو
مورينيو
أش أ
هنأ المدير الفني البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، نادي يوفنتوس الإيطالي على ضم كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واصفا إياها بالصفقة المثالية.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الاثنين، إن "الليجا الإسبانية لم تعد الدوري الذي يضم أفضل لاعبين في العالم. فالآن هناك واحد في إسبانيا والآخر في إيطاليا".

وأضاف المدرب البرتغالي أن "الدوري الإنجليزي الممتاز هو المسابقة المحلية الأقوى تنافسية ويلعب بها أفضل اللاعبين، لذلك فإن الأنظار ستسلط على ثلاث دوريات حيث هناك إيطاليا من أجل رونالدو والبريميرليج لأنه الدوري الأفضل وإسبانيا لمتابعة ليونيل ميسي".

وأشار مورينيو إلى أن لعب رونالدو مع البيانكونيري في إيطاليا يعد إضافة قوية سيحفز باقي الأندية هناك مثل إنترميلان وإيه سي ميلان وروما للفوز ما سينعكس على الكرة الإيطالية بوجه عام.

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