أوائل الثانوية العامة مع معتز الدمرداش فى آخر النهار

يستضيف الإعلامى معتز الدمرداش اليوم فى برنامجه آخر النهار أوائل الثانوية العامة ليرووا له قصة كفاحهم منهم هاجر الغمرى، محمود صبحى ،مروان محسن .



ويستضيف فى الفقرة الثانية لجنة عِش الكبار فى سوهاج وضيوف الفقرة الطالب حسن طارق ووالده والمطالبه ولاء حسنى ووالدها .



جدير بالذكر أن برنامج آخر النهار يعرض على شاشات النهار الساعة الثامنة مساءً من الإثنين إلى الخميس .

