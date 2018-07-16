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أوائل الثانوية العامة مع معتز الدمرداش فى آخر النهار

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:18 م
معتز الدمرداش
معتز الدمرداش
أمل مجدى
يستضيف الإعلامى معتز الدمرداش اليوم فى برنامجه آخر النهار أوائل الثانوية العامة ليرووا له قصة كفاحهم منهم هاجر الغمرى، محمود صبحى ،مروان محسن .

ويستضيف فى الفقرة الثانية لجنة عِش الكبار فى سوهاج وضيوف الفقرة الطالب حسن طارق ووالده والمطالبه ولاء حسنى ووالدها .

جدير بالذكر أن برنامج آخر النهار يعرض على شاشات النهار الساعة الثامنة مساءً من الإثنين إلى الخميس .

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