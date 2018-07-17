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محافظات

بنك مصر يدعم مستشفى سوهاج الجامعي بـ 11 مليون جنيه

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:03 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
خالد رياض
قال الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من بنك مصر يفيد بتخصيص ١١مليون جنية، لدعم وشراء اجهزة طبية لتجهيز وحدتي الحالات الحرجة واستقبال الطوارئ بقسم طب الاطفال بالمستشفي الجامعي.

واضاف رئيس الجامعة، انه في سبيل تفعيل هذه المنحة اتخذت الجامعة إجراءات عاجلة، تمثلت في تكليف ادارة المستشفي، وقسم الاطفال بسرعة الانتهاء من وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لكل جهاز، موضحًا ان ذلك يأتي في إطار جهود الجامعة، لتوفير تمويل خارجي بالاضافة الي موازنة الدولة لدعم المستشفي الجامعي، وتوفير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضي محافظات الصعيد.

وعقد عزيز اجتماعا طارئا مع مندوبي الشركات المتخصصة في انتاج وتوريد الأجهزة الطبية، بحضور اشرف القاضي امين عام الجامعة، الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس مجلس ادارة المستشفي الجامعي، والدكتور حسان النعماني وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال الباجي رئيس قسم الاطفال، ومديرعام ادارة التوجية المالي والاداري ومدير الادارة المركزية للمشتريات ومدير الشئون القانونية وعدد من اعضاء هيئة التدريس بقسم الاطفال.

وخلال الاجتماع قام مندوبي الشركات، بتقديم عروض تقديمية لإمكانيات الشركات في توفير هذة الأجهزة، والاسعار التي يمكن ان تورد بها في حالة الترسية عليهم.

وفِي النهاية اصدر الدكتور احمد عزيز توجيهاته، بضرورة سرعة الانتهاء من إتمام الإجراءات القانونية لشراء وتوريد وفحص وإضافة وتشغيل هذه الاجهزة.

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