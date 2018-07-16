سيناتور أمريكي يهاجم ترامب عقب القمة مع بوتين

هاجم السيناتور الأمريكي جيف فلاكي الرئيس دونالد ترامب، عقب المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.



وقال جيف في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لم أظن قط أنني سأرى اليوم الذي يقف فيه رئيسنا الأمريكي على المنصة مع الرئيس الروسي ويلقي باللائمة على الولايات المتحدة في العدوان الروسي. هذا مخجل".



يذكر أن الرئيس الأمريكي هاجم كل من اتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وذلك في الوقت الذي أكد بوتين على عدم تدخل بلاده في الانتخابات.