ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

روسيا تصدر حكمًا بالسجن على شخص ادعى الألوهية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:08 م
صدى البلد
محمد البرمي
أصدرت محكمة بريسنيسكي في موسكو، حكمها على مدعي الألوهية، أندريه بوبوف، وعدد من أتباعه، 7 سنوات بسبب تشكيل جماعة دينية خارج إطار القانون.
ووجه المدعي العام الروسي لبوبوف تهمة بإنشاء جمعية دينية تنطوي أنشطتها على العنف ضد المواطنين والتزوير عبر مجموعة منظمة.

وأثبت التحقيق أن المتهم أنشأ في سبتمبر 2007 طائفة كانت أنشطتها مرتبطة بالتسبب في إلحاق أضرار بصحة المواطنين، كما اجتذب عددًا من الأشخاص إلى قيادتها، وأبلغهم بنواياه الشريرة، وفقًا لروسيا اليوم.

خلال عمليات بحث وتحر حول أنشطة الطائفة الغريبة في موسكو، تم العثور على كتب دينية تدعو للعنف وحيوانات غريبة في شقق الأتباع المتواطئين مع بوبوف، إضافة إلى ضبط أجهزة كمبيوتر ودفاتر تحمل "سجلات محاسبة" تدل على الاستيلاء غير المشروع على أموال المواطنين بطرق احتيالية.
ووفقًا للنيابة العامة الروسية، فقد تميز أتباع بوبوف بتسلسل هرمي داخلي صارم، وفرضوا عقوبات قاسية على غير المطيعين، الذين يرفضون تنفيذ رغباته وأوامره، بينها استخدام العنف لتأديبهم إلى حد "الجلد" بالسوط أو بالشبشب المطاطي، أو بواسطة حزام من الجلد.

ترشيحاتنا

الأمطار الغزيرة تدمر استاد فولجوجراد بعد انتهاء كأس العالم في روسيا

غضب فى المقاصة من أحمد الشيخ واتجاه لوقف المفاوضات معه

شاهد.. كريستيانو رونالدو يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

الصحة: إصابة 20 مواطنا فى تصادم نقل بـ أتوبيس فى المنوفية

تشيلسي يتمسك بهازارد ويرفض رحيله لريال مدريد

رد نارى من زوج منة حسين فهمى على منتقدي زواجه

الخطيب ينهي صفقة عمار حمدي

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب في دورى الأبطال والقنوات الناقلة

وزيرة الدفاع الألمانية تكشف ألاعيب قطر وتفضح كذب ادعاءاتها

ننشر جدول مواعيد مباريات الدور الأول للدوري الممتاز .. مستندات

ننشر التخصصات المطلوبة لقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

فنانة تهنئ مي سليم على طلاقها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

فيديو

الآلاف يستقبلون منتخب كرواتيا وصيف المونديال بالغناء.. فيديو وصور
فيديو جراف .. شروط قبول طلبة الثانوية العامة فى أكاديمية الشرطة
أحدهم استخرج ثعبانا طوله 8 أمتار.. كيف يستطيع الرفاعية ترويض الأفاعي؟.. فيديو وصور
منتخب فرنسا يصل باريس للاحتفال بالتتويج بكأس العالم .. فيديو
خولة بن عمران تطلق سيد سيدك عبر يوتيوب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟