معرض فني يعبر عن البيئة السيناوية بجامعة العريش.. صور

افتتح الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، المعرض الفنى المصور الذى أعدته وأقامته الدكتورة هند الصفتى أستاذ مادة الرسم فى كليتى الاقتصاد المنزلى والتربية بجامعة العريش .



أقيم المعرض فى مجمع المدرجات الجديد بمقر جامعة العريش فى منطقة ضاحية السلام ، وضم 22 لوحة مصورة معبرة عن البيئة السيناوية وتحكى معاناتها الحالية مع الإرهاب ، وأنها تنتصر فى النهاية عليه، بالرغم مما يعانيه أهلها من متاعب وصعاب فى ظل الحرب على الارهاب .



وأكدت الدكتورة هند الصفتى أن المعرض بعنوان : أرض الفيروز .. حيث يصور ما تضمه أرض سيناء من كنوز وثروات وطبيعة أرضها وما تحويه من نخيل كسمة مميزة لها فى اشارة الى أنها تنبت الخير .. مع توضيح معاناة أهلها وصمودهم فى ظل الحرب على الإرهاب .



وأضافت أن المعرض رسالة تؤكد على أن أرض سيناء هى أرض خير باستمرار .. مع استمرارية الحياة بها بالرغم من معاناة أهلها ، وأن الحياة مستمرة وستبقى ، وأنها ستنتصر على الارهاب .. بدليل استمرار تواجدنا على أرض سيناء واستئناف الدراسة فى جامعة العريش ، وبدليل اقامة هذا المعرض داخل مقر الجامعة فى العريش .



ومن جانبه أشاد الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء وأساتذة الكليات باقامة هذا المعرض المستوحى من البيئة السيناوية والمعبر عنها ، وأن استئناف الدراسة فى جامعة العريش هو دليل أكيد على استمرار الحياة على أرض سيناء بتعاون أهلها ، وهو تحدى للارهاب ودليل على انتصار إرادة الحياة لأبناء سيناء .



