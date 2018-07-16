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رياضة

ميسي أعلى لاعبي العالم دخلا في 2017

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:10 م
صدى البلد
محمد سمير
احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، المرتبة الأولى لأكثر اللاعبين ربحا للأموال في عام 2017.

وبحسب قائمة فوربس للمشاهير، جنى اللاعب 111 مليون دولار متمثلة في راتبه وعقود الإعلانات الخاصة به، مقابل 108 ملايين دولار للاعب ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو.

ونشرت مجلة فوربس اليوم قائمة تضم أكثر 100 شخصية على مستوى العالم جنيا للأموال، وكان على رأسها الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر بمبلغ 285 مليون دولار.

ومن الرياضيين تبعه ميسي - الذي يحتل المرتبة الثامنة في القائمة التي تضم ممثلين ومطربين ومشاهير- الذي أنهى الموسم السابق كأفضل هداف للدوريات الأوروبية برصيد 45 هدفا.

وفي نوفمبر ثان لعام 2017 مدد اللاعب الأرجنتيني عقده مع الفريق الكتالوني ليستمر في صفوف الفريق حتى موسم 2020ـ 2021 مقابل راتب سنوي ومميزات وصلت إلى 80 مليون يورو سنويا، ليصبح بذلك أغلى لاعب في مجاله.

من جانبه، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو -الذي سجل الموسم الماضي 44 هدفا خلال 43 مباراة - ثاني أكثر لاعبي كرة القدم جنيا للأموال، والعاشر في ترتيب قائمة المشاهير، بمجموع 108 ملايين دولار.

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