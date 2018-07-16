البرلمان يوضح شروط الحصول على الجنسية المصرية في القانون الجديد

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن وضع الأجانب وديعة 7 ملايين جنيه، والإقامة بالبلد لمدة 5 سنوات، لا يعني الحصول على الجنسية مباشرة.



وتابع حسب الله خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « هناك ضوابط وشروط لمنح الجنسية متعلقة بالأمن القومي المصري»، نافيا فرضية موافقة الدولة على منح الجنسية لملايين المواطنين من دولة واحدة.



وأكد المتحدث باسم مجلس النواب حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على الحفاظ على ضوابط وشروط منح الجنسية.