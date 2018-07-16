ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

البرلمان يوضح شروط الحصول على الجنسية المصرية في القانون الجديد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:19 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن وضع الأجانب وديعة 7 ملايين جنيه، والإقامة بالبلد لمدة 5 سنوات، لا يعني الحصول على الجنسية مباشرة.

وتابع حسب الله خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « هناك ضوابط وشروط لمنح الجنسية متعلقة بالأمن القومي المصري»، نافيا فرضية موافقة الدولة على منح الجنسية لملايين المواطنين من دولة واحدة.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على الحفاظ على ضوابط وشروط منح الجنسية.

ترشيحاتنا

الحضري: منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر الأفضل إفريقيا.. فيديو

الرئيس السيسي يطالب العصار بإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطورا

رسميا .. المسابقات تحدد موعد انطلاق الدورى الممتاز الجديد

الرئيس الأمريكي: نعمل على ضمان أمن إسرائيل .. فيديو

مدرب جديد في باريس سان جيرمان بأوامر من بوفون

يوفنتوس يسدد 50 مليون يورو من مقابل التعاقد مع رونالدو بعد عام

إسرائيل تقصف حدود العراق.. لهذا السبب

تعرف على قيمة الجوائز المالية للأربعة الكبار في كأس العالم

تعرف على أسوأ 5 لاعبين في مونديال روسيا 2018

إحالة سيد سيكا صاحب فيديو كلب بولاق الدكرور لمحاكمة عاجلة

فيديو جراف .. شروط قبول الضباط المتخصصين في أكاديمية الشرطة

أحدهم استخرج ثعبانا طوله 8 أمتار.. كيف يستطيع الرفاعية ترويض الأفاعي؟.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

فيديو

الآلاف يستقبلون منتخب كرواتيا وصيف المونديال بالغناء.. فيديو وصور
فيديو جراف .. شروط قبول طلبة الثانوية العامة فى أكاديمية الشرطة
أحدهم استخرج ثعبانا طوله 8 أمتار.. كيف يستطيع الرفاعية ترويض الأفاعي؟.. فيديو وصور
منتخب فرنسا يصل باريس للاحتفال بالتتويج بكأس العالم .. فيديو
خولة بن عمران تطلق سيد سيدك عبر يوتيوب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟