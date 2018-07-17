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رئيس جامعة سوهاج ينتدب فنيين لمركز صيانة الأجهزة العلمية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:05 ص
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
خالد رياض
إجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بمركز الخدمة العامة لصيانة الأجهزة العلمية بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم، وذلك لمناقشة عدة موضوعات .

وقال عزيز أن أهم النقاط التي تمت الموافقة عليها هي ضم مهندسين وفنيين في تخصص صيانة أجهزة الحاسب الآلي وماكينات التصوير بجانب ندب بعض من موظفي الجامعة ممن لديهم الخبرة في هذا التخصص لسد العجز في الفنيين بالمركز، موضحا أنه سيتم عمل دورات متخصصة في صيانة الطابعات وماكينات التصوير لموظفي المركز، بالإضافة إلى مناقشة وضع آلية خاصة للتعامل مع الشركات المتخصصة في برامج تشغيل هذه الأجهزة software.

وأضاف الدكتور معتز بالله حسن مدير المركز أنه أيضا تمت مناقشة ضرورة تسريع إجراءات الشراء والتكهين لقطع الغيار لتسهيل عملية الصيانة، كما أشار الدكتور محمود الروبي نائب مدير المركز أنه تمت الموافقة على ندب أحد الفنيين من المركز إلى شبكة المعلومات خلال فترة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة.

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