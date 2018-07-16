كارتيرون: الأهلي في مهمة صعبة أمام تاونشيب

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة تاونشيب، بطل بُتسوانا.



ويلتقي الأهلي وتاونشيب في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليًا في برج العرب بالإسكندرية، قائلا: “لدينا مهمة صعبة للغاية، حيث نحتاج إلى الفوز غدًا، وحصد النقاط الثلاث.”



وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين استفادوا جيدًا من معسكر كرواتيا، في ظل الأجواء الرائعة التي أقيم فيها.



وأشار إلى أن جميع مباريات الأهلي تبقى صعبة دائمًا. وقَدَرُ المدير الفني الذي يتولى تدريب الفريق أن يواجه صعوبات وضغوطًا.



وبالنسبة لي قبلت عرض الأهلي بحثًا عن الإنجازات والبطولات. وأتطلع لتعديل مسار الفريق في البطولة الإفريقية هذا الموسم، وتعويض النقاط التي خسرها الفريق في الجولتين الأولى والثانية.