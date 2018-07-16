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رياضة

كارتيرون يعلن قيد مؤمن زكريا وكوليبالي في القائمة الإفريقية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيْد الثنائي؛ مؤمن زكريا، والمالي ساليف كوليبالي؛ في القائمة الإفريقية.

جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يُعقد حاليًا في برج العرب بالإسكندرية، وأضاف المدير الفني أن الثنائي تمّ قيده بشكل رسمي اليوم، الاثنين؛ ليكون ضمن حسابات الجهاز الفني في مباراة تاونشيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البُتسواني، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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