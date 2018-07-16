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رياضة

تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وتاون شيب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وتاونشيب البتسواني و الذي عُقد مساء اليوم، الإثنين، عن ارتداء النادي الأهلي لزيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض والطاقم الأخضر لحارس المرمى، بينما يرتدي فريق تاونشيب الطاقم الأزرق بالكامل .

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني، المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع الفني من الأهلي كلا من محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، بالإضافة إلى مسؤولي النادي البتسواني، و مسؤولي الكاف، وممثلي وزارة الداخلية، والجهات الأمنية.

وشهد الاجتماع تشديدات من مراقب المباراة على الفريقين بالحضور إلي ملعب المباراة قبل ٩٠ دقيقة، والتنبيه على جميع اللاعبين بعدم الاعتراض على التحكيم أو إضاعة الوقت.

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