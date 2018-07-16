أنشطة متنوعة بثقافة الإسكندرية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى عدة أنشطة ثقافية وفنية في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي والعيد القومى للمحافظة.



شارك الفرع في احتفالية نظمتها إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي" بشاطيء أبو هيف بسيدي بشر، كما أقام قصر ثقافة الأنفوشي ورشة فنية لتصميم أسماك بالورق الملون ونظم قصر ثقافة الشاطبي ورشة رسم، و على هامش الإحتفال قدمت فرقة كورال أطفال التذوق عرضا فنيا بقيادة المايسترو محمود أبو زيد .



وعلى جانب متصل أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "التنمية البشرية" بمدرسة الشهيد محمد السيد الكومى الابتدائية بباكوس، كما ألقت المحاضرة زينب طه، وذلك ضمن نشاط البرنامج الصيفي الذي ينظمه الفرع وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم.



‎وعقدت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان " نبذ العنف و غرس التسامح في الطفل " بمقر المكتبة بحدائق أنطونيادس،ألقت المحاضرة آمال محمد علي مساعد أمين المكتبة، و تحدثت خلالها عن فضل العفو في القرآن و السنة ،موضحة أنه لابد من حث النفس على نبذ الكراهية و العنف و الحقد و الدفع بالخيرات كي يجني الفرد ثمار الصلاح و تتحسن علاقاته مع الآخري،أعقب ذلك ورشة تنسيق لوني أقامتها شيماء الغريب من الفنون التشكيلية بالمكتبة.



كما نظم بيت ثقافة أبو قير يوما ثقافيا للرواد، بدأت الفعاليات بندوة بعنوان " فناني الإسكندرية التشكيليين " ألقتها الفنانة هند محمد نجيب، تحدثت خلالها عن أشهر الفنانين السكندريين من أهمهم الفنان محمود سعيد و أدهم وسيف وانلي، كما أقامت إدارة الدراسات و البحوث بالفرع محاضرة بعنوان " موقف الإسلام من الإرهاب " بالتعاون مع البيت ،بمركز شباب البرنس بالمندرة و ألقاها كل من الشيخ محمد حسن و الشيخ محمد محمود عابد، تناولت المحاضرة مفهوم الإرهاب و أنواعه من سياسي و إجتماعي و نفسي.



و أكدا في ختام اللقاء على أن الإسلام دين السلام ؛ دين يجرم الإرهاب ويبغضه ويدينه، فلإسلام لا يعرف التعصب أو العنف.

كما أقيم بيت ثقافة 26 يوليو ورشة إعادة تدوير للمخلفات بمقر البيت بثروت، تدريب الفنانة التشكيلية سهى أمين، أعقب ذلك ورشة رسم طبيعة صامتة الفنانة التشكيلية نيفين كامل.



كما نظم بيت ثقافة رشدي ورشة فنية لرسم مناظر طبيعية باستخدام ألوان الجواش تحت إشراف الفنانتين التشكيلتين فاطمة إمام و سندس إبراهيم، إضافة إلى عقد مكتبة النزهة ورشة تلوين بالألوان المائية بمقر المكتبة بحدائق انطونيادس، تحت إشراف الفنانة التشكيلية سلمى الوقدي.



واحتفالا بالعيد القومي للمحافظة أقامت ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية ورشة فنية بمدرسة الشهيد محمد السيد الكومى الإبتدائية، تضمنت الورشة تدريب الأطفال على تصميم لوحات تعبرعن البيئة الساحلية باستخدام الخامات المختلفة، بمشاركة بيت ثقافة رشدي قام بالتدريب خلالها كل من رضوى على و ريم شوقي.



واحتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو،نظم أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة ورشة فنية لأطفال المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، بقصر ثقافة الشاطبي،شارك بالورشة 28 طفلا من سن 8 سنوات و حتى 15 سنة، قدموا خلالها مجموعة من اللوحات الفنية التي تعبر عن الثورة، ثم توزيع هدايا رمزية في ختام اليوم على أصحاب الأعمال المتميزة، ثم ورشة فنية لتصميم تكوينات من الزهور بمكتبة الركن الأخضر بحديقة الطفل بالشلالات البحرية ،شارك بالورشة مواهب قصر ثقافة الأنفوشي و الشاطبي و بيت ثقافة رشدي و 26 يوليو.



كما نظم بيت ثقافة أبو قير ، معرضا فنيا بعنوان "مصر أم الدنيا" تضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية باستخدام خامات البيئة المختلفة.



كما يعقد نادي أدب بيت ثقافة 26 يوليو ندوة لمناقشة رواية بعنوان " ثأر كريمة " للروائي المهندس محمد عباس، يناقش الرواية كل من الناقدة د. كوثر مروان ، د . محمد عبد الحميد خليفة، جدير بالذكر أن محمد عباس روائي و قاص سكندري ، صدر له عدة مجموعات قصصية و روايات و حازت رواية ' ثأر كريمة " على المركز الأول بمسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة.



عقد نادي أدب قصر ثقافة برج العرب إجتماعه الأسبوعي لمناقشة أدب الأعضاء ، أدار اللقاء م أحمد السعيد رئيس النادي ، كما تضمن الإجتماع مناقشة قصيدة مناجاة للشاعر خالد مصطفي و مناقشة الفرق بين الاحتراف والهواية في الشعر و قدم الحضور نماذج للمحترفين مثل أحمد فؤاد نجم و عبد الرحمن الأبنودي وحسين السيد،.و اختتم اليوم بإلقاء مجموعة متنوعة من القصائد الشعرية منها ثم أحلامي، و القدس للطفلة شيماء العشري ،وقصيدة وفري كل العناء للشاعر محمد البشبيشي.



وعقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة لمناقشة " متوالية باب 6" للروائي الراحل سعيد بكر ،حضر اللقاء الأديب منير عتيبة والأديبتان فاطمة عبد الله و جيهان السيد.



جدير بالذكر أن سعيد بكر قاص سكندري ويعد من أهم كتاب القصة والرواية، قدم للحياة الأدبية عددًا كبيرًا من المجموعات القصصية والروايات التي رصدت التحولات السياسية والإجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري، من أبرز من أعماله هجرة الديناصورات إلى مدينة الدفء، الصعود على جدار أملس، تحت الســور ووكالة الليمون.