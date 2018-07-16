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رياضة

‎كارتيرون: الدوليون جاهزون لمباراة الأهلي مع تاونشيب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سعي مع جهازه المعاون إلي إعادة اللاعبين الدوليين لحالتهم الفنية الجيدة بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني الذي شارك في كأس العالم.

وأضاف: كان أمامنا مهمة تأهيل الدوليين من جديد، وجاء معسكر كرواتيا في توقيت مثالي من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وأوضح كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا في برج العرب بالاسكندريه، إنه يتطلع للتتويج مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا خاصة وأنه يعلم أهمية هذا الأمر خاصة وأنه سبق وأن قاد مازيمبي لحصد اللقب قبل 3 سنوات وهي مدة زمنية قصيرة وبالتالي حضر إلي مصر لقيادة الأهلي نحو استعادة عرش أفريقيا من جديد و إسعاد جماهيره في كل مكان.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‎

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