ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

‎حسام عاشور: جاهزون لتكرار سيناريو 2013

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
قال حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق جاهز لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا في برج العرب بالإسكندرية وحضره بوصفه قائد الأهلي برفقة كارتيرون المدير الفني : سبق أن تعرضنا لنفس الموقف في بطولة أفريقيا 2013 بعد التعادل أمام الزمالك في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام أورلاندو 3-0 في الجولة الثانية في الجونة/ وفي الجولة الثالثة استعدنا زمام الأمور بالفوز علي ليوبار الكونغولي في الجولة الثالثة خارج ملعبنا، ومن ثم قطعنا خطوات بعيدة انتهت بتتويجنا باللقب في النهاية تحت قيادة الكابتن محمد يوسف.

وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تحقيق أول فوز غدًا بمنافسات المجموعة من أجل تصحيح المسار في المنافسات. وشدد عاشور علي إن الجميع يقدر المسئولية جيدًا ويسعى ليكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يمتلك سيرة ذاتية أكثر من رائعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني، المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‎

ترشيحاتنا

مدرب برشلونة يحدد أسماء اللاعبين الراحلين في الصيف

رسميا.. الأهلي يعلن ضم صفقة صيفية جديدة

حارس الزمالك الجديد يرتدى قميص ١ الخاص بالشناوي

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فنانة تهنئ مي سليم على طلاقها

وزيرة الدفاع الألمانية تكشف ألاعيب قطر وتفضح كذب ادعاءاتها

جلسة الفجر تنهي أزمة الـ5 ملايين بين طارق حامد و الزمالك

مفاجآت جديدة فى صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

شاهد.. طرد صحفي بالقوة هاجم ترامب

التموين وحماية المستهلك يكشفان حقيقة انتشار البيض الصيني بالأسواق

مهارات عمار حمدى لاعب الاهلى الجديد.. فيديو

ننشر شروط القبول فى أكاديمية الشرطة 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

فيديو

الآلاف يستقبلون منتخب كرواتيا وصيف المونديال بالغناء.. فيديو وصور
فيديو جراف .. شروط قبول طلبة الثانوية العامة فى أكاديمية الشرطة
أحدهم استخرج ثعبانا طوله 8 أمتار.. كيف يستطيع الرفاعية ترويض الأفاعي؟.. فيديو وصور
منتخب فرنسا يصل باريس للاحتفال بالتتويج بكأس العالم .. فيديو
خولة بن عمران تطلق سيد سيدك عبر يوتيوب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟