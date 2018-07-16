‎حسام عاشور: جاهزون لتكرار سيناريو 2013

قال حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق جاهز لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



أضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا في برج العرب بالإسكندرية وحضره بوصفه قائد الأهلي برفقة كارتيرون المدير الفني : سبق أن تعرضنا لنفس الموقف في بطولة أفريقيا 2013 بعد التعادل أمام الزمالك في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام أورلاندو 3-0 في الجولة الثانية في الجونة/ وفي الجولة الثالثة استعدنا زمام الأمور بالفوز علي ليوبار الكونغولي في الجولة الثالثة خارج ملعبنا، ومن ثم قطعنا خطوات بعيدة انتهت بتتويجنا باللقب في النهاية تحت قيادة الكابتن محمد يوسف.



وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تحقيق أول فوز غدًا بمنافسات المجموعة من أجل تصحيح المسار في المنافسات. وشدد عاشور علي إن الجميع يقدر المسئولية جيدًا ويسعى ليكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يمتلك سيرة ذاتية أكثر من رائعة.



ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني، المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‎