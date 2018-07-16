جوقة الشرف في انتظار منتخب فرنسا بعد الفوز بكأس العالم

وصلت بعثة منتخب فرنسا إلى مطار شارل ديجول، بالعاصمة باريس، مساء اليوم الاثنين، بعد تتويجه بكأس العالم للمرة الثانية.



وذكر مصدر بقصر الإليزيه، أنه سيتم منح منتخب فرنسا، الذي توج بكأس العالم 2018، وسام جوقة الشرف.



وتم منح أعلى وسام رسمي في السابق، إلى المنتخب الفرنسي الحائز على كأس العالم 1998، وكانت هذه هي المرة الوحيدة السابقة، التي تفوز فيها فرنسا بالمونديال.



