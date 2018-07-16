ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جوقة الشرف في انتظار منتخب فرنسا بعد الفوز بكأس العالم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:16 م
صدى البلد
محمد سمير
وصلت بعثة منتخب فرنسا إلى مطار شارل ديجول، بالعاصمة باريس، مساء اليوم الاثنين، بعد تتويجه بكأس العالم للمرة الثانية.

وذكر مصدر بقصر الإليزيه، أنه سيتم منح منتخب فرنسا، الذي توج بكأس العالم 2018، وسام جوقة الشرف.

وتم منح أعلى وسام رسمي في السابق، إلى المنتخب الفرنسي الحائز على كأس العالم 1998، وكانت هذه هي المرة الوحيدة السابقة، التي تفوز فيها فرنسا بالمونديال.

ترشيحاتنا

رسميا.. الأهلي يعلن ضم صفقة صيفية جديدة

معز مسعود يكشف تفاصيل زواجه وطلاقه ورأيه في منتقديه

البرازيلي باولينيو يعود إلى الدوري الصيني

المؤبد لـ٤ متهمين والسجن من١٠ لـ ١٥ سنة لمثلهم في خلية العقاب الثوري

كريستيانو رونالدو: قرار الرحيل إلى يوفنتوس اتخذته منذ فترة طويلة

الصحة: إصابة 20 مواطنا فى تصادم نقل بـ أتوبيس فى المنوفية

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

رد نارى من زوج منة حسين فهمى على منتقدي زواجه

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

تعرف على أسوأ 5 لاعبين في مونديال روسيا 2018

الأمطار الغزيرة تدمر استاد فولجوجراد بعد انتهاء كأس العالم في روسيا

ميسي أعلى لاعبي العالم دخلا في 2017

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

فيديو

الآلاف يستقبلون منتخب كرواتيا وصيف المونديال بالغناء.. فيديو وصور
فيديو جراف .. شروط قبول طلبة الثانوية العامة فى أكاديمية الشرطة
أحدهم استخرج ثعبانا طوله 8 أمتار.. كيف يستطيع الرفاعية ترويض الأفاعي؟.. فيديو وصور
منتخب فرنسا يصل باريس للاحتفال بالتتويج بكأس العالم .. فيديو
خولة بن عمران تطلق سيد سيدك عبر يوتيوب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟