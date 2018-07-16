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رياضة

‎كارتيرون: نعرف كل كبيرة و صغيرة عن فريق تاونشيب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بمساعدة جهازه المعاون بدراسة فريق تاونشيب البتسواني بشكل جيد قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الاثنين في برج العرب بالاسكندريه: شاهدنا الفريق المنافس بشكل جيد، ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه بدقة، كما وضعنا أيدينا على بعض النقاط المهمة والمحورية التي سيتم الاعتماد عليها في مواجهة الغد.‎

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