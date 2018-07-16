طاقم تحكيم مباراة الأهلي وتاونشيب يتدرب في برج العرب

أدى طاقم التحكيم الجزائري، الذي يُدير مباراة الأهلي وتاونشيب، تدريبات بدنية لمدة ٣٠ دقيقة مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب بالإسكندرية.



ويقود الطاقم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه كلٌ من؛ مقران قوراري، وإبراهيم الحملاوي.



وقام الحُكّام بفحص غرف الملابس، وأرضية الملعب، وطريقة دخول وخروج اللاعبين من أرض الملعب قبل وبعد المباراة.



ويواجه الأهلي نظيره تاونشيب البُتسواني في التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.