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أخبار العالم

بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:16 م
صدى البلد
عرفة البنداري
جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في قمة طال انتظارها.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يريد إقامة علاقات جيدة مع روسيا، بعدما ألقى ترامب باللوم على "الحمق والغباء الأمريكي" في العلاقات العدائية بين البلدين.

وأشار ترامب إلى أنه أجرى محادثات مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أسفرت عن تجاوز مرحلة حرجة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الفنلندية هلسنكي "إذا أردنا أن نحل الكثير من المشكلات التي تواجه عالمنا، فسوف يتعين علينا إيجاد سبل للتعاون".

وقال إنه بحث مجموعة كبيرة من القضايا الحساسة للبلدين ومنها الحرب في سوريا وقضية إيران والإرهاب العالمي والحد من الأسلحة النووية.

وأضاف أنه تناول أيضا في محادثاته قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وقال "اتخذنا الخطوات الأولى صوب مستقبل أكثر إشراقا، يقوم على التعاون والسلام... رفض الحوار لن يحقق أي شيء".

وفيما يلي مجموعة من الصور التي توثق لحظات الزيارة والقمة التاريخية بين الزعيمين.
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور
بوتين وترامب ينهيان سنوات الجمود.. صور

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