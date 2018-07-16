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منوعات

تعرف على قيمة الجوائز المالية للأربعة الكبار في كأس العالم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:14 م
من مباراة فرنسا وكرواتيا
من مباراة فرنسا وكرواتيا
محمد عبدالله
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، منح الفائز في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت بين فرنسا وكرواتيا، وفازت فيها فرنسا بـ4 أهداف لهدفين، مبلغ 38 مليون دولار، أما صاحب المركز الثاني فسيحصل على 28 مليون دولار.

وحصلت بلجيكا صاحبة المركز الثالث في البطولة على 24 مليون دولار بعد فوزها في مباراة تحديد المركز الثالث على انجلترا صاحبة المركز الرابع والتي حصلت على 22 مليون دولار.

ووفقا للأرقام فقد شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم ارتفاعا في قيمة الجوائز المالية بنحو 50 مليون دولار أي ما يصل إلى 400 مليون دولار مقارنة بـ 358 مليون دولار في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم والتي أقيمت في البرازيل قبل 4 سنوات.

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