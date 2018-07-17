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برلمان

دفاع البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون المرور الجديد.. اليوم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:05 ص
لجنة الدفاع والأمن
لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان ستعقد اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون المرور الجديد.

وأكد القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اننا نسعى من خلال مشروع قانون المرور الجديد التخلى على العنصر البشر، ويكون للتكنولوجيا دور أساسى فى مخالفات المرور بدون اللجوء إلى المجاملات من جانب بعض ضباط المرور تجاه المواطنين لعدم تحصيل أى مخالفات ضدهم.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن اللجنة ستعمل بكل طاقتها من اجل الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون المرورد الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.

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