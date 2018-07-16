موناكو يسعى للتعاقد مع الروسي جولوفين

يسعى نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم للتعاقد مع لاعب خط وسط سسكا موسكو الروسي الدولي ألكسندر جولوفين، أحد اكتشافات مونديال روسيا 2018، كما أعلن نائب رئيس نادي الإمارة فاديم فاسيلييف.



وصرح فاسيلييف للصحيفة الرياضية اليومية الروسية "سبورت اكسبرس" قائلا "قدمنا عرضا لفريق سسكا موسكو من أجل التعاقد مع غولوفين (ألكسندر)، لا يمكنني الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن المبلغ جيد".



وأكد نائب رئيس موناكو أن النادي اقترح على اللاعب الذي يبلغ 22 عاما عقدا لمدة أربعة أعوام.



وشارك جولوفين أساسيا في المباريات الخمس التي خاضها منتخب روسيا في المونديال الذي استضافته بلاده، وسجل هدفا ومرر كرتين حاسمتين. كما ساهم في وصوله الى الدور ربع النهائي حيث خسر أمام كرواتيا بركلات الترجيح (3-4) بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي (2-2).



وترغب أندية تشلسي الانجليزي ويوفنتوس الايطالي وارسنال الانجليزي في الحصول على خدمات لاعب سسكا موسكو وفقا لتقارير صحفية روسية، بينما يقدر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بكرة القدم و الانتقالات قيمة جولوفين بحوالي 18 مليون يورو.