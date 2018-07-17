حركة تنقلات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة السرو بدمياط

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع اللواء ممدوح طه السكرتير العام ، واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو بعض المشاكل الخاصة بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمدينة.



وقرر المحافظ إعداد حركة تنقلات داخل الإدارة وذلك إعمالا بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعداد حركة تنقلات بين الموظفين الذين ظلوا بإمكانهم لفترات طويلة.



يذكر ان الايام المثبلة ستشهد حركة تنقلات داخل الادارات المختلفة بمجالس المدن على مستوى محافظة دمياط.



