كارتيرون يكشف أسباب تتويج فرنسا بكأس العالم

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم على حساب كرواتيا؛ بنتيجة (4 – 2).



وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين، في برج العرب بالإسكندرية، قائلًا: "فرنسا استحقت التتويج باللقب بعد أن قدمت بطولة رائعة، خاصة وأنها تمتلك لاعبين صغار في السن، وهو ما يدعو الجميع لضرورة التركيز على الناشئين، والنزول بمعدل الأعمار السنية داخل الفِرق".



وأوضح كارتيرون، أن كأس العالم كان حماسيًا للغاية هذه المرة، وأن القوة والإثارة غلبت على الأمور الفنية في بعض الأحيان. ولكن في النهاية فاز باللقب من استحق التتويج به.



ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البُتسواني، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.