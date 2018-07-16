صدق أو لا تصدق .. فريق كرة يخسر 22 مقابل صفر

خسر فريق إيه تي في النمساوي، ب22 هدفا مقابل لا شيء، أمام فريق إيفرتون الإنجليزي، وذلك في مباراة ودية.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن "الهزيمة الثقيلة شهدت تسجيل مهاجم التوفيز كيفن ميرالس بمفرده لخمسة أهداف، بينما أحرز ثلاثة لاعبين آخرين لهاتريك".



وسخرت الصحيفة من حارس مرمى إيه تي في، الذي دخل في مرماه 22 هدفا.



وكانت المباراة بحضور 750 شخصا من الجمهور.

