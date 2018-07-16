البرازيلي باولينيو يعود إلى الدوري الصيني

يعود اللاعب البرازيلي الدولي باولينيو الى الدوري الصيني للدفاع عن ألوان جوانججو ايفرجراند قادما من برشلونة الاسباني على سبيل الإعارة، على أمل مساعدة فريقه الجديد - القديم على الفوز بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.



وشارك لاعب خط الوسط باولينيو بيزيرا (29 عاما) منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 حيث خرج من الدور ربع النهائي أمام بلجيكا (1-2)، وقد رحبت جماهير ايفرغراند بعودته بعدما أحرز لقبي الدوري والكأس مع النادي الكاتالوني الموسم المنصرم.



ويحتاج مدرب ايفرجراند الايطالي فابيو كانافارو، بطل العالم 2006، الى جهود باولينيو، الذي كان سبق له أن دافع عن الوان الفريق خلال عامين (2015- 2017) قبل انضمامه الى برشلونة العام الماضي، من أجل النهوض بالفريق الذي يحتل المركز الخامس في الدوري مع عودة عجلة المنافسات للدوران مجددا الثلاثاء بعد انتهاء عطلة منتصف الموسم.



وعلق باولينيو على عودته في بيان نشره الفريق الصيني بالقول أن المعايير "تتحسن تدريجيا" وأنه "بعدما تدربت مع ايفرجراند وبرشلونة والخبرة التي اكتسبتها في اللعب مع البرازيل في كاس العالم (روسيا 2018)، آمل أن أجلب المزيد من الالقاب لفريق غوانغجو ولعشاقه، والمزيد من الاثارة للدوري".



وسيلعب باولينيو في ايفرجراند الى جانب مواطنه أندرسون تاليسكا القادم من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة، في وقت سيحاول الفريق منافسة متصدر الدوري شانغهاي سيبغ حين يخوض أو لقاء له أمام غيزهو زيشينج الثلاثاء.



ويستقطب الدوري الصيني عددا متزايدا من اللاعبين الأجانب في الأعوام الماضية لاسيما بسبب العقود المغرية والعديد منهم شارك في مونديال روسيا 2018، فالى جانب باولينيو تعاقد فريق هيبي فورتشن مع المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي مقابل ستة ملايين يورو، بعدما سبق له أن ضم الى صفوفه الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو، بينما انتقل لاعب خط الوسط المدافع الصربي دوسكو توزيتش الى جوانججو آر أف، وهو جار ايفرجراند في مدينة كونتون.



كما تزخر الفرق بأسماء عالمية حيث يدافع البرازيلي هولك ومواطنه أوسكار عن الوان فريق شاندونج لونينج، الذي يتقاسم صدارة الدوري مع شانغهاي سيبج لكنه يتأخر عنه في المركز الثاني بفارق الأهداف.



أما البرازيلي ريناتو أجوستو، الذي سجل الهدف الوحيد لبلاده أمام بلجيكا في مونديال روسيا فيلعب مع بيجينج جوان.



ويضم فريق تيانجين كوانجيان في صفوفه لاعب خط الوسط الدولي البلجيكي أكسل فيتسل، الذي حل ثالثا مع منتخب بلاده في المونديال الروسي، وتعاقد تيانجين تيدا مع لاعب تشيلسي السابق وقائد منتخب نيجيريا جون أوبي ميكل.