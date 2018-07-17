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ثقافة

قصور الثقافة تشارك بالقومي وملتقى مسرح الطفل

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:03 ص
صدى البلد
طارق موسى
في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية لقطاعات الوزارة المختلفة، تشارك الهيئة بخمسة عروض في المهرجان القومي للمسرح وأربعة عروض في ملتقى مسرح عروض الطفل.

تبدأ مشاركات الهيئة في المهرجان القومي للمسرح يومي 22 و23 يوليو بعرض "قابل للاشتعال" تأليف وإخراج أشرف علي مسرح مركز الجيزة الثقافي في الثامنة مساءً، العرض حاصل على المركز الأول في مهرجان النوادي في دورته السادسة والعشرين، كما تشارك فرقة مسرح أطفال أسوان بالعرض المسرحي "حنان في بحر المرجان" إخراج عمرو حمزة في ملتقى عروض مسرح الطفل بمسرح متروبول في نفس التوقيت.

وفي يومي 24 و25 يوليو يستقبل مسرح متروبول العرض المسرحي "رحلة في أعماق البحار" إخراج محمد العشري لفرقة مسرح أطفال بورسعيد ضمن عروض الملتقى في الثامنة مساءً.

وفي يومي 25 و26 يوليو يستقبل مسرح الغد العرض المسرحي "استوديو" تأليف وإخراج د. علاء الكاشف في الثامنة مساءً، العرض حاصل على المركز الأول في مهرجان نوادي المسرح في دورته السابعة والعشرين ضمن عروض المهرجان القومي.

كما تقدم الهيئة يومي 26 و27 يوليو الجاري العرض المسرحي "ساحرات سالم" لقصر ثقافة الأنفوشي تأليف أرثر ميلر وإخراج محمد مكي على مسرح المركز الثقافي في الجيزة في الثامنة مساءً، العرض صاحب المركز الثاني في مهرجان مسرح الأقاليم، بجانب مشاركة عرض "غابة الأذكياء" لفريق مسرح أطفال الغربية في ملتقى مسرح الطفل في نفس التوقيت.

وفي يومي 28 و29 يوليو الجاري تقدم فرقة البحيرة القومية المسرحية العرض المسرحي "محاكمة واد من جنوة" تأليف داريو فو وإخراج أحمد عبد الجليل على مسرح مركز الجيزة الثقافي في العاشرة والنصف مساءً، العرض حاصل على المركز الثالث في مهرجان مسرح الأقاليم، كما تختتم الهيئة مشاركاتها في ملتقى مسرح الطفل في الثامنة مساءً بالعرض المسرحي "لعبة الحب" إخراج عبد الله أبو النصرعلى مسرح متروبول.

وتُختتم مشاركات الهيئة يومي 30 و31 يوليو بعرض "هاملت" لفرقة قصر ثقافة الجيزة تأليف وليم شكسبير وإخراج سامح بسيوني في الثامنة مساءً في قاعة الفنون بقصر ثقافة الجيزة، والعرض حاصل على المركز الأول في مهرجان مسرح الأقاليم.

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