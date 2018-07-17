ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أطواق ضوئية فى أعناق الإبل بجنوب سيناء للحد من الحوادث .. وشراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها .. وغرامة 10 آلاف جنيه لغير الملتزمين .. صور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:22 ص
اللواء خالد فوده
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
أيمن محمد
  • أطواق ضوئية فى أعناق الإبل بجنوب سيناء للحد من الحوادث
  • شراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها علي أصحاب الإبل
  • غرامة 10 آلاف جنيه لمن لم يلتزم بوضع الطوق الضوئي علي الإبل

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء شراء أطواق ضوئية لوضعها علي أعناق الإبل " الجمال "، مشيرا الى انه سيتم شراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها علي أصحاب الإبل، لافتا إلى أن هذه الابل تتسبب في العديد من الحوادث علي الطرق آخرها الحادث الذي وقع أول أمس وأودى بحياة الرائد سامح مدحت ضابط الشرطة بإدارة تأمين الطريق بمديرية أمن جنوب سيناء والشيخ محمد عيد طعيمه شيخ قبيلة من قرية الوادي بطور سيناء في حادث تصادم سيارتين بجمل ضال علي الطريق الدولي بمدينة الطور.

وأكد "فودة"، أنه يتم توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن لم يلتزم بوضع الطوق الضوئي علي الإبل، مطالبا مدير مديرية الطب البيطري ومدير مديرية الزراعة بالتعاون والتنسيق لحصر لجميع أعداد الإبل بالمحافظة لتجهيز واعداد هذه الأطواق.

جاء ذلك اليوم الإثنين خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي رقم " 7 " بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد وجميع مديري المديريات ورؤساء المدن والقيادات الأمنية بالمحافظة.

كما طالب رؤساء المدن بالاهتمام بالنظافة وتحديد خطة تتضمن المعدات والعجز بمنظومة النظافة بكل مدينة في مدة لا تتجاوز 10 أيام لافتا أنه يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة التنمية المحلية للمرور المفاجئ بجميع المدن للتأكد من تفعيل منظومة النظافة .

وأكد أن وزير التنمية المحلية وجه بضرورة الاهتمام بنظافة الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية في خلال ثلاث شهور كما نظمت وزارة التنمية المحلية مسابقة بين المحافظات في مجال النظافة لتحديد أفضل محافظة تقوم بتفعيل منظومة النظافة .

وأعلن أنه صدق علي مبلغ 100 ألف جنيه لاقامة معسكر نظافة بمدينة طور سيناء ويتكون المعسكر من 50 طالبا وطالبة.

وأشار إلى أنه لابد أن يتم التنسيق بين جميع الجهات من الصحة والتعليم واللجنة العليا للشباب وجروب "الطور بينا أجمل مدينة" ومديرية الثقافة والشباب والرياضة لتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين بأهمية النظافة.
أطواق ضوئية فى أعناق الإبل بجنوب سيناء للحد من الحوادث .. وشراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها .. وغرامة 10 آلاف جنيه لغير الملتزمين .. صور
أطواق ضوئية فى أعناق الإبل بجنوب سيناء للحد من الحوادث .. وشراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها .. وغرامة 10 آلاف جنيه لغير الملتزمين .. صور
أطواق ضوئية فى أعناق الإبل بجنوب سيناء للحد من الحوادث .. وشراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها .. وغرامة 10 آلاف جنيه لغير الملتزمين .. صور
أطواق ضوئية فى أعناق الإبل بجنوب سيناء للحد من الحوادث .. وشراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها .. وغرامة 10 آلاف جنيه لغير الملتزمين .. صور

ترشيحاتنا

معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو

قطر تكشف عن جشعها وترفع أسعار تذاكر الطيران قبل مونديال 2022

تعرّف على فرصة الأهلي في دوري الأبطال.. 2013 كلمة السر

فيديوجراف.. الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة بمونديال روسيا

قرار عاجل من ترامب بعد انتقادات لقمته مع بوتين في هلسنكي

طريقة جديدة لتحضير الشيش طاووق

أحمد موسى يكشف حقيقة طرد أمير قطر من مقصورة نهائي كأس العالم

شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس

مرتضى منصور يعلن ضم نجم وادي دجلة للزمالك.. فيديو

عمار حمدي: عبدالله السعيد مثلي الأعلي

هكذا تفادى ترامب إهانة بوتين له خلال لقائهما بهلسنكي

تعرف على حكاية غُربال.. حكم مباراة الأهلي وتاونشيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

فيديو

عماد متعب: حسام البدرى ظلمنى وحرمنى من المونديال.. فيديو
عماد متعب يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك.. فيديو
عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو
عماد متعب: انتظرت الاهلى كثيرا وعودتى أصبحت مستحيلة.. فيديو
شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟