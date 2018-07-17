أطواق ضوئية فى أعناق الإبل بجنوب سيناء للحد من الحوادث .. وشراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها .. وغرامة 10 آلاف جنيه لغير الملتزمين .. صور

أطواق ضوئية فى أعناق الإبل بجنوب سيناء للحد من الحوادث

شراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها علي أصحاب الإبل

غرامة 10 آلاف جنيه لمن لم يلتزم بوضع الطوق الضوئي علي الإبل

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء شراء أطواق ضوئية لوضعها علي أعناق الإبل " الجمال "، مشيرا الى انه سيتم شراء 100 طوق علي نفقة المحافظة لتوزيعها علي أصحاب الإبل، لافتا إلى أن هذه الابل تتسبب في العديد من الحوادث علي الطرق آخرها الحادث الذي وقع أول أمس وأودى بحياة الرائد سامح مدحت ضابط الشرطة بإدارة تأمين الطريق بمديرية أمن جنوب سيناء والشيخ محمد عيد طعيمه شيخ قبيلة من قرية الوادي بطور سيناء في حادث تصادم سيارتين بجمل ضال علي الطريق الدولي بمدينة الطور.وأكد "فودة"، أنه يتم توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن لم يلتزم بوضع الطوق الضوئي علي الإبل، مطالبا مدير مديرية الطب البيطري ومدير مديرية الزراعة بالتعاون والتنسيق لحصر لجميع أعداد الإبل بالمحافظة لتجهيز واعداد هذه الأطواق.جاء ذلك اليوم الإثنين خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي رقم " 7 " بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد وجميع مديري المديريات ورؤساء المدن والقيادات الأمنية بالمحافظة.كما طالب رؤساء المدن بالاهتمام بالنظافة وتحديد خطة تتضمن المعدات والعجز بمنظومة النظافة بكل مدينة في مدة لا تتجاوز 10 أيام لافتا أنه يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة التنمية المحلية للمرور المفاجئ بجميع المدن للتأكد من تفعيل منظومة النظافة .وأكد أن وزير التنمية المحلية وجه بضرورة الاهتمام بنظافة الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية في خلال ثلاث شهور كما نظمت وزارة التنمية المحلية مسابقة بين المحافظات في مجال النظافة لتحديد أفضل محافظة تقوم بتفعيل منظومة النظافة .وأعلن أنه صدق علي مبلغ 100 ألف جنيه لاقامة معسكر نظافة بمدينة طور سيناء ويتكون المعسكر من 50 طالبا وطالبة.وأشار إلى أنه لابد أن يتم التنسيق بين جميع الجهات من الصحة والتعليم واللجنة العليا للشباب وجروب "الطور بينا أجمل مدينة" ومديرية الثقافة والشباب والرياضة لتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين بأهمية النظافة.