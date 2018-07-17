ثقافة رأس غارب تناقش كيفية تجديد روح الأمة عند الشباب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة البحر الأحمر، واستقبل بيت ثقافة القصير مجموعة من الأطفال الموهوبين للمشاركة فى فعاليات مهرجان المبدع الصغير، وتم توزيع القصص عليهم وقراءتها وتلخيصها لمعرفة مدى الإستفادة منها، وفى الختام تم اختيار أفضل طفل مبدع .



وفى قصر ثقافة رأس غارب عقدت محاضرة ثقافية للأطفال بعنوان "الوقاية خير من العلاج" ألقاتها أسماء سالم أحمد مسئول الثقافة الصحية بإدارة رأس غارب الصحية، إلى جانب محاضرة ثقافية أخرى بعنوان "آداب المعاملة"، كما أقيمت ندوة ثقافية بعنوان "الشباب وتجديد روح الأمة" شارك فيها الشيخ مختار محمد عبدالقوي واعظ أول عضو لجنة الفتوي والمصالحات ومدرب معتمد من مشيخة الأزهر الشريف والشيخ حمدي أحمد محمد واعظ عام بالأزهر الشريف ومدرب تنمية بشرية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الطهارة والنظافة الشخصية" ألقاها فضيلة الشيخ محمود أبو الحمد أحمد عبد الرحمن الواعظ العام بالأزهر الشريف، كما انشد معاذ عمر ببعض الأناشيد الدينية، وعلى جانب آخر نظم القصر يوم مفتوح للأطفال تضمن ألعاب ترفيهية ومسابقة فى المعلومات العامة وورشة تدوير مخلفات بيئية للأطفال بإستخدام علب الكانز لعمل أشكال فنية أدارتها الفنانة هيام يوسف.



أما فى قصر ثقافة حلايب عقدت ورشة فنون تشكيلية باستخدام ورق البروستول والألوان المختلفة فى رسم حر.