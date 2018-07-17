برلماني يطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة منعا لنشر الشائعات

قال النائب جمال عبد العال ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الشائعات التى تتعرض لمصر على مواقع السوشيال ميديا تبث سمومها ضد البلد بهدف تدميرها، مطالبا جميع وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بضرورة تحرى الدقه فى نشر أى خبر يتعلق بأى واقعة إلا بعد الرجوع لجهات التحقيق.



واكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وسائل الإعلام تعاملت مع جرائم خطف الاطفال خلال الفترة الأخيرة وسطلت الضوء عليها وكأنها ظاهرة موجود فى مجتمعنا، على الرغم من أنها قد تكون حالات فردية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تسيء لمصر فى الخارج.



كما طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن يكون هناك ثقافة للمواطن تجاه الشائعات التى يتم ترويجها، بحيث يكون لديه القدرة على مواجهتها، مشيرا الى انه على سبيل المثال طالعتنا وسائل الاعلام والسوشيال ميديا بحركة المحافظين، على الرغم من عدم الإعلان عنها حتى الان.



ودعا إلى ضرورة ان تكون هناك ضوابط لوسائل الإعلام فيما ينشر، وأن يكون القائمون على وسائل الإعلاميين مهنيين على درجة عالية، خاصه وان ترويج مثل هذه الشائعات الخطيرة سيكون لها نتائج سلبية داخل وخارج مصر، مما يسوء صورة مصر عالميا.