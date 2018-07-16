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مرأة

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:01 م
حمام أصفر
حمام أصفر
اسماء محمد
يلعب الديكور دورا هاما  فى حياتنا، فهو يؤثر على مشاعرنا وأحساسينا وتصرفاتنا بشكل غير مباشر لذا يحرص الخبراء فى عالم الديكور وتصميم المنازل على ابتكار أفكار متنوعة قادرة على إسعاد الإنسان وإزالة التوتر والقلق لديه.

الأصفر يمنح السعادة
يعد الأصفر من أكثر الألوان التى تعرف بقدرتها العالية على بث روح الفرح والمرح والسرور حيث يعمل على القضاء على التوتر والحزن والتخفيف من حدة المشاعر السلبية بل والقضاء عليها فى بعض الأوقات.

تصميمات متنوعة بالأصفر
يعد الحمام من أكثر الأماكن التى يصعب على ربة المنزل تغيير ديكورها لذا عرض موقع " elledecor" عدد من تصميمات ديكور الحمام الحديثة التى يدخل فيها اللون الأصفر بدرجات متعددة وبأفكار متنوعة تتماشى مع جميع الأذواق، منها ما يعتمد على طلاء الجدران بالأصفر الزاهى الممزوج مع الورود ومنها ما يستخدم الأصفر الداكن فى طلاء الجدران بل وبعض الأفكار اعتمدت على درجة الأصفر الهادئة جدا قريبة من البيج والسكرى.

شاهدى الصور..
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور
مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

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