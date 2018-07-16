أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. البرلمان يوضح شروط الحصول على الجنسية المصرية في القانون الجديد.. وبوتين: روسيا وأمريكا قادرتان على إعادة لاجئي سوريا لوطنهم

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة، ونعرضها في السطور التالية:



البرلمان يوضح شروط الحصول على الجنسية المصرية في القانون الجديد





باريس تحترق بعد فوز فرنسا بكأس العالم





متحدث البرلمان: وافقنا على جميع توصيات الصحفيين حول قانون الصحافة





دونالد ترامب: نمارس الضغط على إيران لوقف طموحاتها النووية.. فيديو





بوتين: روسيا وأمريكا قادرتان على إعادة لاجئي سوريا لوطنهم





الحضري: منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر الأفضل إفريقيا.. فيديو





رجب مجاهد: الدولة تسابق الزمن لإنهاء ملف تطوير العشوائيات





عبد العزيز: شركات عالمية تبحث عن البترول والغاز في كل أنحاء مصر.. فيديو







شاهد.. لحظة وصول المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018 إلى باريس







الرئيس الأمريكي: نعمل على ضمان أمن إسرائيل .. فيديو



