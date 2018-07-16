ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. البرلمان يوضح شروط الحصول على الجنسية المصرية في القانون الجديد.. وبوتين: روسيا وأمريكا قادرتان على إعادة لاجئي سوريا لوطنهم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:00 م
صدى البلد
البهى عمرو
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة، ونعرضها في السطور التالية:

البرلمان يوضح شروط الحصول على الجنسية المصرية في القانون الجديد


باريس تحترق بعد فوز فرنسا بكأس العالم


متحدث البرلمان: وافقنا على جميع توصيات الصحفيين حول قانون الصحافة


دونالد ترامب: نمارس الضغط على إيران لوقف طموحاتها النووية.. فيديو


بوتين: روسيا وأمريكا قادرتان على إعادة لاجئي سوريا لوطنهم


الحضري: منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر الأفضل إفريقيا.. فيديو


رجب مجاهد: الدولة تسابق الزمن لإنهاء ملف تطوير العشوائيات


عبد العزيز: شركات عالمية تبحث عن البترول والغاز في كل أنحاء مصر.. فيديو



شاهد.. لحظة وصول المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018 إلى باريس



الرئيس الأمريكي: نعمل على ضمان أمن إسرائيل .. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر شروط القبول فى أكاديمية الشرطة 2018

حبس عضو في شركة استثمار باع عقارات وهمية للمواطنين عبر الفضائيات

الأرجنتين تكرم مبابي بطريقة غريبة بعد فوز فرنسا بكأس العالم

الفيفا يعلن التشكيل المثالي لكأس العالم بروسيا 2018

أحمد موسى: مشروع القوس الشمالى أفضل من الطرق في أمريكا.. فيديو

كريستيانو رونالدو: قرار الرحيل إلى يوفنتوس اتخذته منذ فترة طويلة

ننشر جدول مواعيد مباريات الدور الأول للدوري الممتاز .. مستندات

معز مسعود يرد على منتقدى زواجه من شيرى عادل

النيابة: أحد المتهمين بقضية أطفال المريوطية تستر على جريمة

شاهد.. محمد صلاح يعبر عن سعادته بالإجازة قبل معسكر ليفربول في أمريكا

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

أحمد موسى: تركيا حصلت على 360 مليار دولار من قانون الجنسية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

فيديو

الحكومة: نحتاج إلى آليات تضمن العمل بروح الفريق
أحمد موسى: مشروع القوس الشمالى أفضل من الطرق في أمريكا.. فيديو
متحدث النواب يوضح هدف إنشاء صندوق مصر وحجم رأسماله.. فيديو
الآلاف يستقبلون منتخب كرواتيا وصيف المونديال بالغناء.. فيديو وصور
فيديو جراف .. شروط قبول طلبة الثانوية العامة فى أكاديمية الشرطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟