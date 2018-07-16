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محافظات

ندوة تناقش مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي بطنطا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:51 م
ندوة
ندوة
أحمد على
نظم مجمع اعلام طنطا بالتعاون مع إدارة الأندية الثقافية والاجتماعية اليوم الاثنين ندوة تحت عنوان " مواقع التواصل الاجتماعي وخطورتها علي الأمن القومي " حاضر بالندوة دكتور محمد عصام مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا .

افتتح الدكتور محمد اللقاء بتعريف مواقع التواصل الاجتماعي ومضمونها ومجالات استخدامها كما استعرض دور مواقع التواصل في نشر الشائعات وحروب الجيل الرابع .

وأوضح بأن موقع الفبس بوك يستقبل أكثر من 41 مليون تعليق في الدقيقة من قبل مستخدميه الأمر الذي يعكس خطورة مواقع التواصل الاجتماعي في نقل المعلومات وسهولة تداولها .

كما استعرض مفهوم الامن القومي وخطورة الاستخدام السي لمواقع التواصل الاجتماعي عليه .

كما استعرضت الدكتور شيماء أغا الآثار الثقافية والاجتماعية لمواقع التواصل الاجتماعي كنشر الأفكار الثقافية الهدامة المتنافية لثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده كما اوضحت دور تلك المواقع في استدراج الشباب للتجنيد في بعض الجماعات الإرهابية.

أكدت الندوة علي ضرورة عدم الانصياع لأي شائعة وتداولها . كما اكدت ان الامن القومي ينبع من أمن الفرد كما ويقع علي أفراد المجتمع مسئولية الحفاظ علي أمن وسلامة البلاد.


ندوة تناقش مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي بطنطا
ندوة تناقش مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي بطنطا
ندوة تناقش مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي بطنطا
ندوة تناقش مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي بطنطا
ندوة تناقش مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي بطنطا

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