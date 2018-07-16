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نقيب الصحفيين: راض بنسبة 80 % عن قانون الصحافة الجديد.. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:38 م
الكاتب الصحفى عبد
الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة
عبير جلال
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن البرلمان وافق على معظم ما طالبت به النقابة بشأن قانون الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أنه عقد 3 اجتماعات بمجلس النقابة لبحث مقترحات الأعضاء تجاه قانون الصحافة والإعلام.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أنه لا إلغاء للمؤسسات القومية في قانون الصحافة، مؤكدًا أنه قام بشطب تلك المادة من القانون.

وأكد "سلامة"، أنه راض بنسبة 80 % عن قانون الصحافة الجديد، متابعًا "قانون الصحافة والإعلام الجديد نقلة بعيدا عن أي تشنجات".

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