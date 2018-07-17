البحوث الإسلامية: هذا الأمر يحدث لك عندما تؤدي الصلوات الخمس

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن مكفرات الذنوب، التي يمحو الله سبحانه وتعالى خطايا الإنسان ومعاصيه، لها طرق كثيرة ومتعددة.



وأوضح « البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصلوات الخمس تعد إحدى تلك الطرق، التي تُكفر ذنوب العبد أول بأول، حيث إنها تُكفر ما بينها بشكل فوري وخمس مرات يوميًا، منوهًا بأن هذا ما نصت عليه الكثير من نصوص الكتاب والسُنة النبوية الشريفة.



واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا».

