متحدث النواب يوضح هدف إنشاء صندوق مصر وحجم رأسماله.. فيديو

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الهدف من صندوق مصر السيادي هو تشجيع وإنعاش الاستثمار في مصر، موضحا أن الصندوق يجعل الدولة مستثمرا كبيرا يتعاون مع القطاع الخاص في مختلف الاستثمارات، وذلك الصندوق أثبت نجاحه في عدد كبير من الدول التي قامت بتطبيقه.



وأضاف " حسب الله" في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة في مصر " المذاع على قناة " الحياة"، أن الصندوق يعمل على تقوية فرص الاستثمار داخل مصر، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري كـ شكل من أشكال مواجهة البطالة.



وتابع قائلا: "مجالات الاستثمارات متنوعة في الزراعة والصناعة والتشييد والبناء .. وذلك الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة برأسمال 200 مليار جنيه ".