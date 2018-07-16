إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق العين السخنة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق السخنة- الزعفرانة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.



كان اللواء محمد خريصة نائب مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتصادم سيارة ملاكى مع سيارة أخرى كانت مسرعة بشكل جنونى أدت إلى تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص.



وأكد التقرير الطبى الذي تلقاه الدكتور لبيب محمد وكيل وزارة الصحة، أن جميع حالات المصابين مستقرة ما عدا حالة واحدة، لافتا إلى أن جميع الحالات تم نقلها إلى قسم الطوارئ بمستشفى التأمين الصحي.

