أحمد موسى يشن هجوما على السوشيال ميديا بسبب قانون الجنسية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عددا كبيرا من دول العالم تعطي الإقامة والجنسية للأجانب مقابل الاسثمار أو شراء عقارات في بلدهم، منهم أمريكا وكندا وأسبانيا .



وأضاف موسي خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي » المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح الجنسية بعد الإقامة بها لمدة 5 سنوات؛ موضحا أن اليونان تمنح الإقامة في حالة شراء منزل بـ 350 ألف دولار.



واستنكر موسى حملات الهجوم بمواقع التواصل الاجتماعي على الدولة المصرية بعد تحريض قنوات الإرهاب والإرهابين؛ مؤكدا أن القانون لم يلزم الدولة بمنح الجنسة لأحد.