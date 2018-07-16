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رياضة

مارادونا يتولى رئاسة ناد في روسيا البيضاء

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:35 م
صدى البلد
رويترز
تولى أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا رئاسة نادي دينامو بريست لكرة القدم في روسيا البيضاء اليوم الاثنين بعدما وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات وقال إنه يأمل أن يصبح رئيس البلاد الكسندر لوكاشينكو مشجعا للفريق.

وأثار مارادونا ضجة كبيرة في روسيا البيضاء بعدما وافق على رئاسة ناد تم انقاذه من الافلاس قبل عامين. ويخطط للانتقال إلى بريست بعد أن ترك منصبه كمدرب للفجيرة الإماراتي.

ووصل مارادونا إلى روسيا البيضاء بعدما حضر كأس العالم كسفير للاتحاد الدولي (الفيفا) في روسيا المجاورة حيث أثارت تصرفاته الغريبة، وبينها الاشارة باصبعه الأوسط إلى جماهير نيجيريا، دهشة الجميع.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي بعد وصوله إلى بريست وسط تشجيع من عشرات المشجعين "أود التقاط صورة مع لوكاشينكو، أتمنى أن يصبح مشجعا لنا".

وأضاف "أستطيع العيش بدون مشاكل في روسيا البيضاء".

ولم يفز دينامو بريست مطلقا بالدوري المحلي وأبلغ أحد مشجعيه رويترز بأن منذ عامين لم يكن النادي يملك سوى القليل من المال وكانت الجماهير في بعض الأحيان تتبرع من أجل شراء قمصان الفريق.

لكن مع قدوم مستثمر إماراتي جديد، فاز النادي بالكأس المحلية مرتين ويخطط لبناء استاد جديد بسعة 30 ألف مشجع.

وقال فيكتور رادكوف مدير التطوير في النادي "في ظل حقيقة أن الرئيس دييجو سيعيش في بريست، فأنا أعتقد أن الناس ستأتي من جميع أنحاء العالم لمشاهدة مبارياتنا".

وتولى لاعب برشلونة ونابولي السابق (57 عاما)، الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين، تدريب الوصل الإماراتي بجانب منتخب الأرجنتين في الفترة من 2008 إلى 2010.

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