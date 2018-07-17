اليوم .. تمريض بنها تنظم مؤتمرها العلمي الخامس عن تطورات المهنة

تنظم كلية التمريض جامعة بنها اليوم الثلاثاء مؤتمرها العلمى الخامس والدولى الثانى بعنون " التطورات الحديثة فى علوم وممارسات التمريض " رؤية التمريض 2030 " .



ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها والدكتور هشام ابوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتوره هويدا صادق عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر والدكتورة أمل عمران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.



ويناقش المؤتمر عددا من المحاور منها التواصل الجيد فى العملية التمريضية وادارة الجودة مع التطورات الحديثة فى التمريض والتاهيل المجتمعى المتقدم فى التمريض ورؤية التمريض 2030 والاهتمام بالكفاءات التمريضية والتحديات التى تواجه الرعاية التمريضية فى مصر .

