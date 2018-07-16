الحكومة: نحتاج إلى آليات تضمن العمل بروح الفريق

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، عقد اجتماعا مع أعضاء المكتب الفني والفريق المعاون له من الشباب داخل المجلس، وتحدث عن ضرورة عمل الفريق بشكل متكامل وبأسلوب غير روتيني، يضمن استغلال قدرات الشباب والتعرف على آرائهم وأفكارهم.



وأضاف " سلطان " في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة في مصر " المذاع على قناة " الحياة"، أن مجلس الوزراء يتعامل مع الشائعات من خلال إصدار تقرير أسبوعي لتفنيد الشائعات التي تثار طوال الأسبوع، مضيفا:" رئيس الوزراء طالب المتحدثين والمستشارين الإعلاميين للوزارات بأهمية التواصل مع وسائل الإعلام والرد على استفسارات المواطنين وتوضيح الحقائق والرد على الشائعات في مختلف المجالات".



وتابع:" هناك بعض المشاكل التراكمية المتواجدة داخل العمل الحكومي، ونحتاج إلى وضع آليات جديدة للعمل الحكومي تضمن العمل بروح الفريق والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية، بالإضافة إلى العمل بكفاءة وسرعة في الأداء".

