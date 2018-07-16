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محافظات

تعليم جنوب سيناء يكرم المحافظ لدعمه العملية التعليمية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:58 م
تعليم جنوب سيناء
تعليم جنوب سيناء يكرم المحافظ
ايمن محمد
قدم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، شهادة شكر وعرفان للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باسم مديرية التربية والتعليم والعاملين تكريما لدعمه الدائم للعملية التعليمية بجنوب سيناء والتطور الذى شهده الحقل التعليمي مما مثل ازدهارا للتعليم بالمحافظة وقضى على كل كافة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال تكريم اوائل الشهادات العامة بالمراحل التعليمية المختلفة بمكتب المحافظ بالديوان العام للمحافظة بطور سيناء.

واشاد محافظ جنوب سيناء بمستوى التعليم بجنوب سيناء، الذى ارتفع نتيجة قلة الكثافة واخلاص المدرسين فى عملهم، مضيفا أنه فخور بما حققه طلاب جنوب سيناء من تفوق فى جميع المراحل التعليمية وطالب اوائل الشهادة الثانوية بتكملة مسيرة تفوقهم فى الجامعة والعودة للعمل في جنوب سيناء في كافة التخصصات.
تعليم جنوب سيناء يكرم المحافظ لدعمه العملية التعليمية
تعليم جنوب سيناء يكرم المحافظ لدعمه العملية التعليمية

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