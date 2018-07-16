أسامة هيكل: تغييرات في الهيئات الصحفية ورؤساء التحرير .. فيديو

قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة تدعم المؤسسات الصحفية بمليار ونصف مليار جنيه سنويًا.



وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن هناك تغييرات مرتقبة في الهيئات الصحفية ورؤساء التحرير بالمؤسسات القومية، مؤكدًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يسمح بدمج المؤسسات الصحفية القومية.



