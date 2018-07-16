أحمد موسى: إنفاق الدولة على المواطنين يفوق الإيرادات.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيرادات الدولة بلغت 989 مليار جنيه؛ فى حين أنفقت تريليون و412 مليار في العالم المالى الحالي.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي » المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن المصريين تخطوا رقم 100 مليون نسمة مما يدفع الدولة الى الاقتراض، فضلا عن قيامها بتسديد خدمة وفوائد للدين تصل الى 817 مليار.



وأوضح موسى أن الدولة تسعى الي توفير السلع الأساسية للمواطنين؛ وتوفير المواد البترولية دون إنقطاع؛ مرددا:« لولا جهود الدولة لوقفنا في طابور البنزين ساعات».