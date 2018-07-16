إيمان الشميطي ترزق بمولودها الثاني

نشرت الفنانة ايمان الشميطى صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن من خلاله عن استقبال مولودها الثانى.



وقالت ايمان : "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات رزقني الله بمولود ذكر اخترنا له من الأسماء لقمان جعله الله من الصالحين وأعانني على رعايته وحُسن تربيته هو وابنتي البِكرُ لُجين".



يذكر أن إيمان الشميطي كانت احد المتسابقات فى برنامج اراب جوت تالنت الذى يشارك فى لجنة تحكيمه كل من على جابر واحمد حلمى ونجوى كرم.