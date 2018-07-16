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أخبار العالم

مشادة حريمي بالكنيست بسبب فستان بدون أكمام .. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:53 م
صدى البلد
عرفة البنداري
شهدت جلسة الكنيست، اليوم الاثنين، مشادة نسائية بسبب صعود إحدى عضوات الكنيست لإلقاء كلمة، وكانت ترتدي فستانا بدون أكمام.

وأوضح موقع "سيروجيم" العبري أن عضو الكنيست نافا بوكر أدارت المناقشات في جلسة اليوم، وعندما صعدت عضو الكنيست ياعيل كوهين باران "المعسكر الصهيوني" لإلقاء كلمة، عاتبتها العضو بوكر على شكل ملابسها، وقالت لها إن الفستان الذي ترتديه لا يحترم الكنيست.

وأدت كلمات بوكر إلى بلبلة شديدة داخل الكنيست ومشادات بين العناصر النسائية به، وقالت العضو باران إن بوكر قد جنت، وتقمصت شخصية شرطي الآداب وأرادت أن تنبهني إلى أن ملابسي مكشوفة وغير محترمة.

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